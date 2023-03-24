Краснодарский край представляли 14 школьников Фото: t.me/minkovaanna23

Четверо кубанских школьников заняли призовые места на олимпиаде по искусству. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству проходил с 18 по 24 марта в Казани. Его участниками стали 262 школьников страны. Из Краснодарского края в Казань приехали 14 ребят. Это старшеклассники из Анапы, Армавира, Краснодара, Сочи, Новороссийска и Успенского района.

Участникам заключительного этапа предстояло пройти теоретический и творческий туры. Кроме того, ребята посетили серию лекций и экскурсии.

По итогам олимпиады победителем стал Артем Панькович из школы №3 Анапы. Отмечается, что в прошлом голу он завоевал первое место по истории.

А Ольга Кремененко из Краснодара, Артем Назаренко и Анастасия Амельченко из Армавира стали призерами заключительного этапа олимпиады.

- Поздравляю ребят и их педагогов с высокими достижениями. Желаю им новых побед, – написала замглавы региона в своем telegram-канале.

Напомним, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 10 января по 22 февраля. Задания по 24 предметам выполнили более 4 тысяч ребят. Из них 181 человек стал победителем, а 980 – призерами.

В региональном этапе олимпиады по искусству участвовали 178 школьников из 33 муниципалитетов.