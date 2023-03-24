В преддверии дачного сезона энергетики края уже выявили несколько нарушений

Фото: «Россети Кубань»

Только в феврале этого года в пригороде кубанской столицы было выявлено около 20 случаев превышения максимальной допустимой энергомощности. И это только в одном из СНТ (садоводческого некоммерческого товарищества) «Ивушка» в поселке Южном. Во избежание подобных нарушений на участках были установлены автоматические ограничители.

– Электросети рассчитаны на определенные параметры нагрузки. Неконтролируемое превышение жителями максимальной мощности потребления электроэнергии часто приводит к возникновению технологических нарушений. Чтобы не допустить этого, мы регулярно проводим рейдовые мероприятия. После фиксации превышения потребителем максимальной мощности и составления акта потребителю устанавливается коммутационный автомат, который препятствует отбору мощности выше максимальной. На автомат ставится номерная пломба электросетевой организации, - предупреждает заместитель директора Краснодарских электрических сетей Дмитрий Головенко.

Срыв такой пломбы с коммутационного автомата может повлечь за собой составление акта о безучетном потреблении электроэнергии. А в случае выявления фактов превышения обслуживающая организация может существенно ограничить (либо отключить) поступление электричества на данном объекте.

Несколько случаев превышения допустимой энергомощности было установлено в СНТ «Ивушка» на Абрикосовой, Тополевой, Персиковой, Вишневой и Грушевой улицах. Подобные злоупотребления, как правило, чреваты проблемами для соседских участков. Происходят постоянные нарушения электроснабжения, перепады напряжения в сети, выходят из строя бытовые электроприборы, возникает риск замыканий и пожаров.

Максимальной мощностью считаются наибольшие показатели, рекомендуемые к одномоментному использованию энергопринимающих устройств на определенном объекте. Обычно они указаны в документации о технологическом присоединении.