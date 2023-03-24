Фото: Роскадастр региона

В Краснодарском крае внесли в ЕГРН 56 охранных зон памятников федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ППК «Роскадастр» по краю.

Так, в 2022 году в регионе установили и внесли в Единый госреестр недвижимости девять зон охраны объектов культурного наследия федерального значения. Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю проводят работу совместно с краевым управлением Росреестра

Отмечается, что создание охранной зоны накладывает определенные ограничения. На территории памятников, в частности, запрещено возводить объекты капитального строительства, проводить земляные, строительные мелиоративные работы.

На участках могут разрешить только работы по сохранению объекта культурного наследия, историко-градостроительной или природной среды обитания. Специалисты напоминают о том, что необходимо учитывать расположение таких объектов при планировании градостроительной деятельности и развития муниципалитетов.

- Важно своевременно вносить сведения об охранных зонах в ЕГРН. Границы зоны охраны объекта могут не совпадать с границами земельных участков, включать только часть участка или занимать несколько земельных участков, - отметил замдиректора, главный технолог ППК «Роскадастр» по краю Андрей Власенко. - Если памятник расположен на другом земельном участке, все равно стоит проверить, попадает ли ваш участок в зону охраны объекта.

Узнать расположение объекта недвижимости в границах зон с особыми условиями использования территории можно с помощью сервиса Росреестра «Публичная кадастровая карта».

Информацию о наличии или отсутствии ограничений на участке предоставляют в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости. Заказать ее можно:

- с помощью выездного обслуживания Роскадастра;

- в электронном виде с помощью сервисов на сайте Росреестра (для юрлиц);

- на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru;

- обратиться в любой офис МФЦ.