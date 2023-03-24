Всероссийский литературный конкурс «Читать сердцем» пройдет в Краснодаре

Мария Сарамуд, юная участница конкурса «Читать сердцем». Фото: предоставлено ООО «Газпром переработка»

На Кубани запущен литературный конкурс «Читать сердцем». Проект приурочен ко Дню Победы и продемонстрирует широкому кругу слушателей известные произведения, посвященные подвигу народа в Великой Отечественной войне.

Одна из задач конкурса – поддержка и развитие жанра художественного чтения, повышение культуры русского языка. Другая цель организатора конкурса состоит в том, чтобы объединить сотрудников компании «Газпром переработка» и всего холдинга в целом, а также привлечь к участию в социально-значимом проекте членов их семей. Ожидается, что в конкурсе примет участие свыше 100 000 человек.

Айрат Ишмурзин, генеральный директор ООО «Газпром переработка». Фото: предоставлено ООО «Газпром переработка»

- Такой значимый и масштабный конкурс мы проводим впервые, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин. –Все желающие, как взрослые, так и дети, смогут в рамках проекта публично выступить и проявить свои таланты. Любой конкурс – это, конечно, состязание. Чтобы его судить, нужно профессиональные специалисты. К участию в нашем жюри мы привлекаем известных деятелей искусства, которые по достоинству оценят все присланные работы. Уверен, что на нашей площадке проигравших не будет!

Идею проекта «Читать сердцем» уже поддержали режиссер документального кино Илья Михайлов-Соболевский, российский писатель-фантаст Дмитрий Емец, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова, актер театра и кино Андрей Филиппак и многие другие известные деятели культуры.

Желающие принять участие в конкурсе могут записать короткое видео длительностью до трех минут, на котором они зачитывают известные военно-патриотические произведения. Это могут быть как стихотворения, так и проза. Оцениваться работы будут в шести номинациях. В номинации «Семейное чтение» могут принять участие также дети и родители сотрудников. А в «Коллективном чтении» будет оцениваться работа целых коллективов и подразделений.

Также будет определена «Самая читающая компания». В этой категории призеры будут определяться по количеству видео, выставленных работниками и детьми работников во всех номинациях. По итогам будет присуждено три первых места.

Заявки от участников принимаются до 10 апреля 2023 года. Победители будут определены 28 апреля, а церемония награждения пройдет 5 мая.

Победителям и призерам конкурса будут вручены ценные призы, грамоты и дипломы, все конкурсанты получат электронные сертификаты об участии.