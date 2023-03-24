В Анапе назначили нового главного архитектора. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе выбрали нового главного архитектора. Им стал Василий Попов, который в 2022 году вошел в 25 победителей конкурса «Лидеры Кубани». Также он состоял в резерве управленческих кадров.

- В портфолио Василия – работа главным архитектором Татищевского муниципального района Саратовской области. Он входил в Топ-100 молодых архитекторов страны и участвовал в федеральной программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ 2021/2022. Кроме того, был победителем Всероссийского блицконкурса «Интерактивный микрогенератор», - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что Попов имеет два высших образования. До вступления в должность он работал ведущим архитектором в Центре инновационного и социального развития «Анапа» и занимался проектированием крупных парков на территории курорта.