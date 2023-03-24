Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы и взрывов с 25 по 28 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске 25 марта стартуют съемки художественного фильма о войне. Они продлятся до 30 апреля.

Съемочный процесс начнут на улице Михайлова, 22 в районе Дома культуры им. Маркова. С 25 по 28 марта на площадке будут использовать пиротехнику, которая имитирует выстрелы и взрывы. Жителей города-героя предупреждают о громких звуках и просят не беспокоиться.

- Управление культуры Новороссийска просит горожан отнестись к временным неудобствам с пониманием, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фильм-альманах под рабочим названием «Бессмертный полк» снимает компания «Бумеранг Фильм». Кинокартина расскажет о подвигах Героев СССР в период Великой Отечественной войны - Евгении Савицкой, Филиппа Рубахо, Екатерины Михайловой (Деминой), Ханпаши Нурадилова, Вити Чаленко, Евдокии Носаль и других.