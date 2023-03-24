На Кубани предстоит решить проблему дольщиков 74 долгостроев

Губернатор Кубани обсудил проблемы участников долевого строительства на совещании в городской мэрии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае еще 74 объекта значатся как долгострои, 48 из них находятся в краевом центре. Дольщикам, купившим квадратные метры в проблемных домах, будет предложено два варианта на выбор: компенсации или дождаться ключей от квартир.

– Более 5,7 тысяч жителей Краснодара ждут ключи от своих квартир. Необходимо либо достроить их дома, либо выплатить компенсации. Права всех обманутых дольщиков Кубани должны быть восстановлены. И впредь нельзя допустить появления этой проблемы вновь, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

За восемь лет на Кубани более 60 тысяч обманутых дольщиков отметили новоселье. Были сданы в эксплуатацию 518 долгостроев. Права большинства дольщиков восстанавливают с помощью механизмов федерального Фонда развития территорий, часть объектов завершают инвесторы.

Весной 2023 года будут сданы ЖК «Парусная регата». До конца года достроят жилые комплексы «Свобода», «Солнечная долина», «На Магистральной» и «Жемчужина».