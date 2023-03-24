В 2022 году в рамках 13 госпрограмм Геленджик получил 6,4 млрд рублей

В городе-курорте провели расширенную коллегию министерства экономики и финансов Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В городе-курорте прошла коллегия министерства экономики и финансов Кубани. В заседании участвовали первый заместитель главы региона Игорь Галась, вице-губернатор Александр Руппель, глава регионального Управления Федеральной налоговой службы Алексей Семенов, а также руководители профильных министерств и представители муниципалитетов.

– Несмотря на трудности, удалось избежать ухода экономики в минус. Все это благодаря принятым в 2022 году мерам по стабилизации экономической и финансовой ситуации в регионе. Муниципалитеты принимали активное участие в государственных программах. Геленджик стал одним из лидеров. В рамках 13 госпрограмм город-курорт привлек 6,4 миллиарда рублей, на условиях софинансирования - 5,1 миллиарда рублей, – рассказал Игорь Галась.

Участие в пилотных федеральных проектах позволило региону достичь хороших экономических результатов. Инвестиции остаются основным драйвером развития экономики. В начале 2022 года в регионе планировали привлечь 600 миллиардов рублей инвестиций. Удалось перевыполнить постеленный план на 90 миллиардов рублей.