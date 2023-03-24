Работникам соцсферы Кубани рассказали о маркетинге в соцсетях

Сотрудники социальных учреждений Краснодарского края прошли обучение Центра управления регионом. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Почти 200 сотрудников социальных учреждений Краснодарского края прошли обучение Центра управления регионом. Вместе с экспертами ЦУР 200 специалисты разобрали вопросы ведения страниц своих организаций в соцсетях.

– В нашей работе самое главное - это человек. Современные люди хотят получать информацию быстро, и она должна быть качественной. Ведение страниц в соцсетях сейчас – рабочий и эффективный инструмент, – рассказал министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

Участники изучили лучшие кейсы, а полученные знания закрепили практикумом. Они создали тренировочные аккаунты, в которых применили полученные знания по оформлению постов. Цель курса «Основы работы в компоненте Госпаблики» – повышение качества ведения официальных страниц организаций в социальных сетях.