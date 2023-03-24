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НовостиЭкономика24 марта 2023 16:44

В порту Новороссийска для строительства перевалочного комплекса заключат концессионное соглашение

Соглашение будет заключено до конца 2023 года
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: vk.com/nmtport

Фото: vk.com/nmtport

Перевалочный комплекс в порту Новороссийска будет построен по концессии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захария Джиоева.

- До конца 2023 года планируем заключить концессионное соглашение по созданию универсального перегрузочного комплекса в порту Новороссийска, — озвучил Джиоев во время итоговой коллегии ведомства.

После модернизации Новороссийского транспортного узла рост объема прибытия и отправки грузов железнодорожным транспортом должен увеличиться с 25,7 млн до 43 млн т ежегодно.