В порту Новороссийска для строительства перевалочного комплекса заключат концессионное соглашение

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Перевалочный комплекс в порту Новороссийска будет построен по концессии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захария Джиоева.

- До конца 2023 года планируем заключить концессионное соглашение по созданию универсального перегрузочного комплекса в порту Новороссийска, — озвучил Джиоев во время итоговой коллегии ведомства.

После модернизации Новороссийского транспортного узла рост объема прибытия и отправки грузов железнодорожным транспортом должен увеличиться с 25,7 млн до 43 млн т ежегодно.