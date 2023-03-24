В Краснодаре приставы накажут владельца заброшенного кафе «Карасун», которое подлежит сносу

От заведения почти ничего не осталось. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре приставы накажут владельца кафе «Карасун», которое подлежит сносу. Напомним, ранее KP.RU писала, что некогда популярное заведение сейчас заброшено. После закрытия всю мебель собственник вывез, веранду разрушил. От кафе остались лишь остов и указатель на входе. При этом на объекте не происходит никаких работ. Как оказалось, хозяин заведения возвел его самовольно - мэрия разрешительные документы не выдавала. Кроме того, собственник должен был по суду демонтировать все, что осталось от заведения. Однако так и не сделал этого.

- Исполнительный документ поступил в начале 2023 года. Собственника пригласили в отдел судебных приставов, гдее он сообщил, что данное решение обжаловал в суде, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю. - На время рассмотрения жалобы производство приостанавливалось.

Однако в марте 2023 года стало известно, что суд на сторону собственника не стал - исполнительное производство возобновили.

- В ближайшее время пристав встретится с должником, разъяснит ему обязанности по исполнению судебного решения, назначит срок исполнения решения суда (непосредственно, сноса), - уточняют в ведомстве.

А еще владельцу кафе, который не исполнил во время решения суда, придется заплатить неустойку.