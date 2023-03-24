В Сочи построят школу для переподготовки педагогов по новым федеральным образовательным стандартам

Новая школа станет первой площадкой в регионе для подготовки педагогов по новым образовательным стандартам. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Новая сочинская школа станет первой площадкой в регионе для подготовки педагогов по новым федеральным образовательным стандартам. Объект начали строить в микрорайоне Кудепста. Школа будет оснащена в соответствии с последними тенденциями современной образовательной среды и станет образцом для всех строящихся образовательных учреждений региона.

– Сегодня подписали договор о сотрудничестве с Московским городским педагогическим университетом и научно-исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Будем развивать на территории города-курорта Сочи современную образовательную инфраструктуру муниципальных образовательных организаций, оснащать все вновь строящиеся образовательные объекты самым современным оборудованием согласно федеральному государственному образовательному стандарту, – рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Согласно проекту, это будет мультифункциональный комплекс из трех зданий – школьного, спортивного и медицинского блоков. Все ученики будут обучаться в одну смену. На школьной территории разместятся поля для игры в футбол, волейбол, баскетбол, метания диска и толкания ядра, а также площадки для активных игр, гимнастики и легкой атлетики. В медицинском блоке оборудуют кабинеты терапевта, логопеда, стоматолога, психолога, социального педагога, а также комнату психологической разгрузки. Открыть новый корпус школы планируется 1 сентября 2024 года.