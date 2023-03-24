Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 марта 2023 17:41

Полицейские Кубани обучаются отражению возможных атак беспилотников

В полиции создали специальное подразделение
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани появился полицейский отдел по борьбе с беспилотниками. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани появился полицейский отдел по борьбе с беспилотниками. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В полиции Кубани появилось подразделение для отражения атак беспилотных летательных аппаратов. По словам начальника ГУ МВД России по краю Владимира Андреева, штат уже укомплектован и сотрудники приступили к тренировкам, сообщает ТАСС.

- Что касается деятельности органов внутренних дел. В центре информационных технологий и связи создано подразделение, мы его уже вооружили необходимым оборудованием. Сотрудники будут подавлять эти беспилотники. Сейчас идут тесты, - рассказал Владимир Андреев.

Он добавил, что подразделение проводит тренировки и уже готово к отражению возможных атак с использованием беспилотников.

Напомним, 28 февраля на несколько гражданских объектов Кубани и Республики Адыгея были совершены атаки с помощью неизвестных летательных аппаратов. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.