Полицейские Кубани обучаются отражению возможных атак беспилотников

На Кубани появился полицейский отдел по борьбе с беспилотниками. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В полиции Кубани появилось подразделение для отражения атак беспилотных летательных аппаратов. По словам начальника ГУ МВД России по краю Владимира Андреева, штат уже укомплектован и сотрудники приступили к тренировкам, сообщает ТАСС.

- Что касается деятельности органов внутренних дел. В центре информационных технологий и связи создано подразделение, мы его уже вооружили необходимым оборудованием. Сотрудники будут подавлять эти беспилотники. Сейчас идут тесты, - рассказал Владимир Андреев.

Он добавил, что подразделение проводит тренировки и уже готово к отражению возможных атак с использованием беспилотников.

Напомним, 28 февраля на несколько гражданских объектов Кубани и Республики Адыгея были совершены атаки с помощью неизвестных летательных аппаратов. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.