В Краснодаре из-за аварии на теплосетях без горячей воды остались жители 70 домов

В центре Краснодара из-за аварии на теплосетях замерзают люди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре на улице Орджоникидзе, 69 произошел порыв магистральной трубы диаметром 600 мм. Без тепла и горячей воды остались жители 70 домов, а также 10 социально значимых объектов.

- В зону ограничения подачи ресурсов попали улицы Мира, Орджоникидзе, Красная, Чапаева, Гимназическая, Леваневского, Седина, Красноармейская, Карасунская, Кирова, Кубанская Набережная, Пушкина, Комсомольская, Рашпилевская, Гоголя, Фрунзе, Октябрьская, Чкалова и Коммунаров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На месте уже работает аварийная бригада. В ликвидации последствий аварии участвуют 15 человек и пять единиц техники.