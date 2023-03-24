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НовостиПроисшествия24 марта 2023 17:57

В Краснодаре из-за аварии на теплосетях без горячей воды остались жители 70 домов

В зону ограничения попали также 10 социальных объектов
Евгения ХАЛИКОВА
В центре Краснодара из-за аварии на теплосетях замерзают люди.

В центре Краснодара из-за аварии на теплосетях замерзают люди.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре на улице Орджоникидзе, 69 произошел порыв магистральной трубы диаметром 600 мм. Без тепла и горячей воды остались жители 70 домов, а также 10 социально значимых объектов.

- В зону ограничения подачи ресурсов попали улицы Мира, Орджоникидзе, Красная, Чапаева, Гимназическая, Леваневского, Седина, Красноармейская, Карасунская, Кирова, Кубанская Набережная, Пушкина, Комсомольская, Рашпилевская, Гоголя, Фрунзе, Октябрьская, Чкалова и Коммунаров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На месте уже работает аварийная бригада. В ликвидации последствий аварии участвуют 15 человек и пять единиц техники.