В Краснодаре до конца 2023 дольщики двух долгостроев получат ключи от квартир

В Краснодаре до конца года сдадут два проблемных долгостроя. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре до конца 2023 года планируют завершить строительство двух проблемных объектов – жилых комплексов «На Магистральной» и «Центральный парк».

- Проверили с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым темпы строительства. Оба объекта с высокой степенью готовности планируем сдать до конца года, - подтвердил глава администрации Краснодара Евгений Наумов.

ЖК «На Магистральной» застройщик должен был сдать еще три года назад. Готовность дома составляла уже 80%, когда застройщик заморозил стройку. Ключи от новых квартир ждут 600 человек.

Строительные работы на площадке ЖК «Центральный парк» остановились в 2015 году. Только спустя четыре года удалось найти нового инвестора, который взял на себя обязательства достроить дом. Высотка была передана жилищно-строительному кооперативу «Гарантия на Обрывной», который создали пострадавшие дольщики. Между инвестором и ЖСК заключили соглашение. После сдачи комплекса в эксплуатацию ЖСК приступит к возведению на территории школы и детского сада.