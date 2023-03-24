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НовостиОбщество24 марта 2023 19:30

На Кубани ученики Новолеушковской школы-интерната освоят профессию «Рабочий зеленого хозяйства»

Школьники научатся управлять климатом в теплице и узнают, как получать урожай круглый год
Евгения ХАЛИКОВА
В Новолеушковской школе-интернате с профессиональным обучением построили современную теплицу на гидропонике. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новолеушковской школе-интернате с профессиональным обучением построили современную теплицу на гидропонике. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новолеушковской школе-интернате с профессиональным обучением построили современную теплицу на гидропонике. Растениеводческий комплекс занял площадь более 300 кв.м. Это технологически современная теплица, где для выращивания овощей используют не землю, а наполненные витаминами и минералами растворы.

– Работа с подобными технологиями современного растениеводства сделает ребят востребованными и конкурентоспособными на рынке труда, – рассказал замминистра труда и социального развития региона Алексей Гедзь.

Теплицу возвели благодаря министерству труда и социального развития Краснодарского края. Сооружение готово к эксплуатации. Ребята обучатся управлению климатом, узнают, как работает система капельного полива и растворные узлы. По окончанию интерната, выпускники также получат специальность «Рабочий зеленого хозяйства».