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НовостиЗдоровье24 марта 2023 19:37

В Горячем Ключе пройдет краевая профилактическая акция «День здоровья»

Мероприятие посвятили Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Евгения ХАЛИКОВА
Краевую профилактическую акцию «День здоровья» проведут Горячем Ключе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевую профилактическую акцию «День здоровья» проведут Горячем Ключе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевая профилактическая акция «День здоровья» пройдет 25 марта в Горячем Ключе. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом и Неделе профилактики инфекционных заболеваний.

- В городской больнице Горячего Ключа все желающие смогут проверить зрение, работу сердца, измерить давление, провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови. И, конечно, сделать ЭКГ, УЗИ, а также флюорографию, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Чтобы попасть на прием к специалистам, необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.