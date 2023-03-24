В Горячем Ключе пройдет краевая профилактическая акция «День здоровья»

Краевую профилактическую акцию «День здоровья» проведут Горячем Ключе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевая профилактическая акция «День здоровья» пройдет 25 марта в Горячем Ключе. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом и Неделе профилактики инфекционных заболеваний.

- В городской больнице Горячего Ключа все желающие смогут проверить зрение, работу сердца, измерить давление, провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови. И, конечно, сделать ЭКГ, УЗИ, а также флюорографию, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Чтобы попасть на прием к специалистам, необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.