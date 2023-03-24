В Туапсинском районе начали готовить пляжи к началу курортного сезона

На кубанских курортах начали подготовку к лету. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе началась подготовка к курортному сезону. По поручению главы районной администрации Сергея Бойко комиссия специалистов изучит состояние пляжных территорий, а затем даст рекомендации по благоустройству.

- В первую очередь необходимо провести генеральную уборку пляжей, вычистить от мусора, в том числе штормового, и привести в порядок оборудование, - рассказали в пресс-службе администрации района.

Также будут выявлены и демонтированы все незаконные торговые объекты, установленные на пляжных территориях и набережных. Летом 2023 годв в Туапсинском районе к приему туристов будут готовы 74 пляжей, из них – 11 муниципальных.