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НовостиОбщество24 марта 2023 19:54

В Туапсинском районе начали готовить пляжи к началу курортного сезона

Летом в районе будут работать 75 пляжных территории
Евгения ХАЛИКОВА
На кубанских курортах начали подготовку к лету. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района

На кубанских курортах начали подготовку к лету. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе началась подготовка к курортному сезону. По поручению главы районной администрации Сергея Бойко комиссия специалистов изучит состояние пляжных территорий, а затем даст рекомендации по благоустройству.

- В первую очередь необходимо провести генеральную уборку пляжей, вычистить от мусора, в том числе штормового, и привести в порядок оборудование, - рассказали в пресс-службе администрации района.

Также будут выявлены и демонтированы все незаконные торговые объекты, установленные на пляжных территориях и набережных. Летом 2023 годв в Туапсинском районе к приему туристов будут готовы 74 пляжей, из них – 11 муниципальных.