В Новороссийске украли высаженные в честь героев войны деревья

Акция "Сад памяти" посвящена героям ВОВ. Фото: Иван Макеев

Полиция Новороссийска разыскивает причастных к воровству высаженных в честь героев войны деревень. Аллея появилась в поселке Абрау-Дюрсо. Саженцы принесли и посадили местные школьники во время международной акции «Сад памяти», которая проходила 18 марта. Однако, спустя неделю двух черешен и одной вишни на аллее не досчитались.

- В настоящее время в связи с выявленной в сети Интернет публикацией сообщение зарегистрировано в УМВД России по г. Новороссийску. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Акция «Сад памяти» посвящена героям, отдавших жизни в Великой Отечественной войне. В Абрау-Дюрсо деревья высадили в память о местных героях - 12-летнем Коле Шейченко и 15-летнем Женя Савине, погибших в годы Великой Отечественной войны.