Что произошло за ночь 25 марта в Краснодарском крае

Фельдшер находилась с пострадавшим всю ночь.

Кубанский фельдшер спасла жизнь туристу у подножия водопадов. Елена Самойлова работает в больнице Северского района Краснодарского края.

В Новороссийске украли высаженные в честь героев войны деревья. Поиском злоумышленников занялась полиция.

Хирурги из Новороссийска впервые сделали операцию на внутренней сонной артерии без единого разреза. После дальнейшей реабилитации пациент сможет полностью восстановиться и вернуться к обычной жизни.

В Краснодаре приставы накажут владельца заброшенного кафе «Карасун», которое подлежит сносу. За то, что он не исполнил вовремя решение суда, ему придется заплатить неустойку.