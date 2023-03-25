Погода в Краснодаре 25 марта 2023 года: осадков в краевом центре не ожидается

Осадков в Краснодаре 25 марта не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре 25 марта обещают благоприятную погода без осадков. Лишь в утренние часы местами в городе опустится туман.

- Синоптическая ситуация на Кубани будет определяться северной периферией антициклона. Его усилиями в небе над регионом будут проплывать разрозненные облачные поля, которые не смогут стать причиной дождей, - отмечают специалисты центра погоды «Фобос». - А температурные показатели окажутся на 4–5° выше климатической нормы.

Отмечается, что столбики термометров поднимутся до +16…+18°. А порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду.

- Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что около нормы, - добавили синоптики.