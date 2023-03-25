В центре Краснодара устранили аварию, которая оставила без тепла и горячей воды 70 домов

Работы на участке завершены Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре устранили крупную аварию на теплосетях. Поломка накануне оставила без отопления и горячей воды жильцов 70 домов и 10 соцобъектов.

- Завершены работы на месте порыва магистральной трубы по улице Орджоникидзе, 69. Аварию устранила бригада ООО «Краснодартеплоэнерго», а также городская Служба спасения, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, под отключение ранее попали улицы Мира, Орджоникидзе, Красная, Чапаева, Гимназическая, Леваневского, Седина, Красноармейская, Карасунская, Кирова, Кубанская Набережная, Пушкина и другие.