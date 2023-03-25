Ярмарки выходного дня работают с 8:00 до 15:00 Фото из архива КП

В Краснодаре 25 марта открылись 10 ярмарок выходного дня. Торговые точки работают, как и прежде, с 8:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что около 700 производителей из 16 районов края привезли на ярмарки 90 тонн продукции. Посетителям предлагают свежие кубанские продукты - мясо, сыры, молочку, овощи, фрукты, зелень, выпечку.

Посетить ярмарки выходного дня можно по адресам:

- ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1),

- ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),

- ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),

- ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1),

- ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),

- ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213),

- ул. им. Каляева (вблизи дома № 198),

- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),

- ул. Одесская (вблизи дома № 48).

- ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38).

А вблизи дома №9 по проспекту Чекистов для жителей Юбилейного микрорайона по субботам работает универсальная ярмарка МУП «Агромир». Она рассчитана на 130 торговых мест.

- Организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - отметили в пресс-службе мэрии.