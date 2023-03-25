День работника культуры России отмечают 25 марта Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Слова благодарности за деятельность глава региона написал в своем telegram-канале.

- Поздравляю с профессиональным праздником работников культуры! Все они – все яркие, самобытные, талантливые и увлеченные. Мы гордимся нашими уникальными творческими коллективами и именитыми артистами, известными по всей России и за ее пределами, - отметил Вениамин Кондратьев. - Благодарю вас за преданное служение своему делу. Здоровья, счастья и вдохновения в такой необходимой для всех работе!

В настоящее время в крае насчитывается около 28 тысяч работников культуры. Они трудятся в музеях, библиотеках, театрах, самодеятельных коллективах, домах культуры и клубах.

Напомним, день работника культуры России официально утвержден указом президента в 2007 году. Профессиональный праздник ежегодно отмечают 25 марта.