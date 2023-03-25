В Сочи начали строить новую школу

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В микрорайоне Кудепста приступили к строительству новой школы. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как отметил глава города-курорта, новое здание появится на территории школы №18 и будет объединено с двумя другими корпусами учебного учреждения, в которых предварительно планируется провести капитальный ремонт.

Алексей Копайгородский добавил, что благодаря открытию нового здания дети, проживающие в микрорайоне, перейдут на обучение в одну смену.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

После окончания строительных и ремонтных работ в школе установят новое оборудование, что сделает ее одной из самых технически продвинутых на Юге страны. Более того, учебное пространство можно будет менять под определенные задачи.

В школе, уточнил глава Сочи, все предусмотрено для занятий наукой и творчеством. Уроки в том числе можно будет проводить на открытом воздухе. Также появятся несколько дополнительных зон для занятий спортом. В частности, построят спортзалы и площадки для игр и легкой атлетики.

- Сегодня подписали соглашение с представителями российских вузов. Школа станет первой площадкой в регионе для подготовки педагогов по новым федеральным образовательным стандартам. В том числе будем готовить кадры для всех новых школ в Сочи, их мы планируем оснащать по таким же современным стандартам, которые взяты за основу при строительстве в Кудепсте, - уточнил Алексей Копайгородский.