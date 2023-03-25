С выздоровлением выписаны 433 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 291 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 24 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 87 положительных результатов, в Новороссийске - 19, в Тихорецком районе - 18, в Тимашевском и Ейском - по 13, в Сочи – 12, в Кореновском муниципалитете – 11. По 10 пациентов прибавилось в Каневском и Белореченском районах, девять - в Белоглинском, по восемь - в Армавире, Северском, Приморско-Ахтарском, по семь - в Красноармейском и Успенском.

По пять новых случаев зарегистрировано в Тбилисском, Калининском, Динском районах, четыре – Новопокровском, по три – в Выселковском, Мостовском, Павловском, Усть-Лабинском и Геленджике, по два - в Анапе, Гулькевичском, Кущевском, Лабинском, Темрюкском районах, По одному - в Апшеронском, Курганинском, Ленинградском, Отрадненском, Славянском, Староминском и Туапсинском.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 433 пациента.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 1 851 человек, в стационарах - 350 пациентов, - сообщили в краевом минздраве.