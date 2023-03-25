Так по мнению нейросети выглядит парк "Ривьера". Фото: МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи»
Нейросеть сгенерировала человеческие облики 4 парков Сочи. Это популярные места отдыха гостей и жителей курорта, входящие в МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи».
Среди них - парк «Ривьера», Адлерский парк, Хостинский парк и Лазаревский парк.
Адлерский парк на улице Ромашек
На картинках можно увидеть молодые лица, окруженные свежей зеленью и цветами.
Ранее нейросеть сгенерировала российские города в человеческом обличье, где Краснодар предстал обвешанным едой и с бутылкой.