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НовостиОбщество25 марта 2023 8:15

Нейросеть сгенерировала человеческие облики 4 парков Сочи

Искусственный интеллект собрал упоминания о местах отдыха в интернете
Оксана КАДОЧНИКОВА
Так по мнению нейросети выглядит парк "Ривьера". Фото: МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи»

Так по мнению нейросети выглядит парк "Ривьера". Фото: МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи»

Нейросеть сгенерировала человеческие облики 4 парков Сочи. Это популярные места отдыха гостей и жителей курорта, входящие в МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи».

Среди них - парк «Ривьера», Адлерский парк, Хостинский парк и Лазаревский парк.

Адлерский парк на улице Ромашек

Адлерский парк на улице Ромашек

На картинках можно увидеть молодые лица, окруженные свежей зеленью и цветами.

Ранее нейросеть сгенерировала российские города в человеческом обличье, где Краснодар предстал обвешанным едой и с бутылкой.