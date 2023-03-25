Мэр Сочи поручил отремонтировать детсад №35 в Центральном районе до 1 сентября

Глава Сочи провел прием жителей Центрального района Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Мэр Сочи провел прием жителей Центрального района Сочи. Глава курорта совместно с замглавы Галиной Москалевой, главой района Инной Казанковой и руководителями профильных управлений и департаментов приняли обращения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Так, жители микрорайона КСМ спросили о сроках ремонта детсада №35 на улице Труда. Работы стартуют уже в этом году. Как отметили на приеме, в апреле будет заключен муниципальный контракт. А завершить работы Алексей Копайгородский поручил к 1 сентября.

Жильцы дома в переулке Вишневом попросили посодействовать в подключении природного газа.

- В рамках обращения департаментом городского хозяйства ведется работа с собственником абонентской линии. Возможные точки подключения предварительно определены, готовится документация для технического присоединения, - отметили в пресс-службе мэрии. - После получения предприятие «Сочигоргаз» приступит к строительно-монтажным работам.

Жителям рассказали и о ремонте улицы Первомайской. Участок протяженностью более 700 метров обновят от Курортного проспекта до дома №28. Здесь приведут в порядок дорожное полотно, съезды в переулки, прилегающую территорию, обочины и заменят бортовые камни. Завершить ремонт планируют к 1 мая.

- На личных приемах обсуждаем с нашими жителями широкий круг вопросов. От локальных тем и до инициатив развития внутригородских районов, - отметил глава Сочи. - Для каждого обращения ищем пути решения с подключением всех возможных ресурсов и программ.