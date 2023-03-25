Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С 25 марта под Анапой пройдет первенство России по боксу среди юниорок. На соревнования приедут почти 350 спортсменок из разных регионов страны, в том числе из ДНР. Краснодарский край представит 31 участница.

– Кубань наряду с Москвой и Московской областью, а также с Санкт-Петербургом имеет наибольшее представительство. Желаю нашим спортсменкам успешных выступлений и победы, – заявил заместитель губернатора Александр Власов.

Первенство пройдет до 1 апреля. В этот же день проведут финальные бои. Торжественное открытие состоится в воскресенье, 26 марта, в пос. Супсех на базе отдыха «Спорт». Участницы пройдут с флагами из 53 регионов, для них покажут лазерное шоу.