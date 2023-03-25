Обстоятельства аварии устанавливаются

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани. Смертельная авария произошла утром 25 марта на трассе «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк» в Красноармейском районе.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля IVECO с полуприцепом-цистерной на перекрестке, во избежание столкновения с остановившимся впереди транспортным средством, осуществил резкий поворот и дальнейшее опрокидывание автомобиля с прицепом на два автомобиля Mitsubishi и Lada Granta, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Легковушки, на которые опрокинулся грузовик, в этот момент стояли слева на перекрестке. В результате аварии водитель Mitsubishi от полученных травм скончался на месте. Пострадавших водителя и пассажира Lada доставили в больницу.

- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.