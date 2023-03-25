В Новороссийске сократилось число аварий на объектах теплоснабжения Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске сократилось число аварий на объектах теплоснабжения. Об этом сообщил вице-губернатор края Андрей Прошунин во время рабочего визита в город-герой.

В настоящее время в Новороссийске работают более 90 котельных. Они обслуживают объекты ЖКХ и социальной сферы. А протяженность теплосетей достигает почти 208 километров.

Как отметил замглавы региона, количество аварий сократилось после увеличения средств на ремонт наиболее проблемных объектов.

- Принимают меры по улучшению ситуации на собственных сетях и электроснабжающие организации. Но стремительно разрастающийся город и сельские территории требуют более комплексного, длительного и масштабного обновления, - добавил Андрей Прошунин.

Кроме того, замглавы региона посетил благоустроенный парк им. Фрунзе. Его открыли после реконструкции по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Новые архитектурные решения, современный стиль высоко оценили жители. Во время визита в парке было большое количество посетителей разного возраста, - отметил Андрей Прошунин.