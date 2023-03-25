Более 100 казаков Кубани поучаствуют в Параде Победы на Красной площади Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 100 казаков Кубани поучаствуют в Параде Победы на Красной площади. В Краснодаре провели церемонию отправки парадного расчета в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступят 105 казаков. Они представят 34 муниципалитета края, Адыгею и Карачаево-Черкесию - Майкопский и Баталпашинский отделы Кубанского казачьего войска.

Казаки отрабатывали строевую подготовку под наставничеством офицеров Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. Уже сегодня, 25 марта, парадный расчет убывает на полигон в один из регионов. Здесь казаки до мая будут тренироваться с воинскими частями и силовыми ведомствами – участниками парада.

- Пятый раз в современной истории страны казаки Кубанского казачьего войска примут участие в главном военном параде страны на Красной площади. В их числе - казаки-дружинники, наставники, руководители военно-патриотических и спортклубов, выпускники кадетских корпусов края, участники ликвидации ЧС, спортсмены, представители казачьих сотен из ведущих высших учебных заведений региона, - отметил вице-губернатор Александр Власов после молебна.