В Новороссийске отремонтируют набережную, пострадавшую во время шторма Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске отремонтируют набережную, пострадавшую во время шторма. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Напомним, сильный шторм обрушился на Новороссийск в феврале. Из-за ураганного ветра и морозов улицы города покрылись коркой льда. Не обошлось без последствий стихии.

- Состояние важной части нашего города вызывает бурную реакцию наших новороссийцев и далеко не в позитивном ключе. Соцсети пестрят фотографиями с обрушившейся плиткой и разбитыми ступеньками: стихия не избирательна и готова уничтожить многое, что попадается у нее на пути! – отметил Андрей Кравченко.

Как отметил глава Новороссийска, для восстановления набережной составили смету по работам и материалам и перераспределили средства бюджета.

- В ближайшее время приступим к работе, - добавил Андрей Кравченко.