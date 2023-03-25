Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 26 марта состоится патриотический автомарш. Мероприятие начнется в 10 часов в Чистяковской Роще. Там возложат цветы в память о жертвах фашизма и развернут масштабную копию Знамени Победы. После этого участники проедут в автомобилях по улицам города.

- Проект «Наша Великая Родина» проводят в преддверии 78-й годовщины со Дня Победы. Одним из главных символов проекта является копия Знамени Победы площадью 200 кв. м., - сообщили в пресс-лужбе администрации Краснодара.

Патриотические акции пройдут в 100 городах России. К ним присоединятся жители Белоруссии, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.