Фото: пресс-служба администрации Краснодара

К спорткомплексу «Город спорта» в Краснодаре прокладывают водопроводные сети на ул. Пригородной, 24. Работы по строительству новой инфраструктуры ведет городской «Росводоканал». Протяженность объекта составит 700 метров.

- Строительство сетей ведется в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. Уже проложено 660 метров трубопровода с высокими технологическими характеристиками, - рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Прокладка проводится специалистами по современным технологиям, в том числе с использованием бестраншейного метода горизонтально-направленного бурения.