Департамент потребсферы Краснодарского края разъяснил новые правила открытия летних кафе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Правительство России упростило порядок размещения летних кафе. Изменения начнут действовать с 30 марта.

Так, оформлять права на земельные участки не потребуется при обустройстве веранд для уличных кафе, площадок под стройтехнику и материалы при текущем или капитальном ремонте зданий.

Владельцы кафе или ресторанов смогут оборудовать площадку, которая примыкает к основному зданию, без дополнительных процедур. Это возможно в том случае, если земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и не предоставлялась под другие цели.

Как отметили в департаменте потребсферы Кубани, порядок размещения таких объектов в регионе установят соответствующим постановлением губернатора. В настоящее время документ разрабатывается.

- Наша основная задача – обеспечить возможность предпринимателям оборудовать нестационарные сезонные летние площадки, примыкающие к кафе или ресторану, без каких-либо дополнительных процедур, - отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя в регионе Роман Куринный.