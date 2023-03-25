Глава Сочи посетил территорию Мамайского лесопарка Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи подготовят обращение федеральным властям о передаче Мамайского лесопарка городу. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский при посещении зеленой зоны.

Отмечается, что на территории лесопарка произрастают краснокнижные деревья и растения, которые нуждаются в дополнительной защите. Глава города поручил проанализировать хозсубъекты, которые работают в лесном массиве.

- Большая его часть - федеральная собственность. Будем готовить обращение о передаче территории городу. Наша общая с экологами задача - сохранить этот зеленый уголок, его уникальную растительность, - написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

В настоящее время планируются работы по благоустройству Мамайского лесопарка. Их выберут сами жители Сочи.

- Открываю опрос на моих страницах Телеграм, ВКонтате и Одноклассники. Жду предложений в комментариях традиционно в течение недели. Всю информацию систематизируем и сформируем концепцию щадящего благоустройства уникальной природной зоны на Мамайке, - добавил глава города.