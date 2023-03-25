Около тысячи жителей Сочи поучаствовали в городском субботнике Фото: sochi.ru

Около тысячи жителей Сочи поучаствовали в городском субботнике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

В Сочи продолжают подготовку к летнему сезону. В том числе в городе поддерживают порядок и санитарное состояние общественных территорий, парков, скверов, набережных.

В субботу 25 марта на улицы курорта вышли сотрудники районных администраций, предприятий, общественных организаций, ТОС, жители. В Центральном районе навели порядок на территории, прилегающей к реке Сочи в районе пешеходного моста, в зеленых зонах на улицах Донской и Фадеева. Участники субботника вывезли около 30 кубометров мусора.

В Адлерском районе ремонтируют пешеходный мост у вагонного депо. В Лазаревском районе привели в порядок ДК в селе Разбитый Котел и ограждения моста в селе Альтмец.

- Работа по поддержанию санитарного состояния ведется ежедневно и в круглосуточном режиме, - отметил директор департамента городского хозяйства Петр Северов. - В преддверии страта курортного сезона контроль усилили - задействовали дополнительную технику во всех четырех внутригородских районах курорта.

Отмечается, что масштабные общегородские субботники пройдут в Сочи в апреле. Их проведут в рамках месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка.