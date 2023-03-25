Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В четырех округах Краснодара прошли субботники. Приводить в чистоту и порядок город будут два месяца.

- Все больше горожан выходят на субботники, и это отлично. Значит, горожанам небезразлично, в каком городе они живут, насколько он чистый и ухоженный. Марафон чистоты продолжается — приглашаю всех присоединяться! - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Tелеграм- канале.

В Карасунском округе очистили о мусора сквер, очистили о надписей стену вдоль трамвайных линий, в пруд выпустили мальков карпа, амура и толстолобика.

В Центральном округе на субботнике высадили кустарники и цветы, а также очистили дворы от старых веток, мусора и листвы.

В Западном округе очистили бетонный берег Кубани от дерна на площади более 70 кв. м, убрали аварийные деревья, собрали и вывезли 44 куб.м. мусора.

В Прикубанском округе массовые субботник прошли во всех микрорайонах. Жители убирали бросовый мусор вдоль дорог, лесополос и у строящейся школы на ул. Байбакова.