Александр Каро Мутафян Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре разыскивают пропавшего без вести 17-летнего подростка. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Александр Каро Мутафян ушел из дома 22 марта, но так и не вернулся. Родственники после безуспешных поисков обратились за помощью к волонтерам.

Известно, что парень ростом 170 сантиметров имеет темно-русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в серую куртку с черными рукавами, темно-серый свитер, черные джинсы и серые кроссовки.

Всех, кто видел Александра Каро Мутафяна или знает, где он может находиться, просят сообщить по номеру 8(918)2445860 либо обратиться на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.