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В Новороссийске спасли работников офиса от возбужденного кота. Дерзкий питомец забрался в кабинет и устроил там переполох. Сотрудники не смогли утихомирить пушистика и вызвали специалистов.

- Спасатели выехали на место и при помощи удавки поймали котю, а затем выпустили на свободу. Все остались при своих. Март!!! - прокомментировал ситуацию руководитель новороссийской спасательной службы Алексей Одеров в Телеграм-канале.

Даже со специальной удавкой на шее кот не утихомирился, но все же быстро убежал от спасателей.