Шесть улиц Карасунского округа Краснодара остались без света из-за аварии

Отключены ПС «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Без благ цивилизации остались шесть улиц.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, без света остались жилые дома в хуторе Ленина на улицах: Приморская, Наримановская, Ореховая, Обрезная, Молодежная, Васюринская.

На месте работает аварийная бригада.