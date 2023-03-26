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НовостиПроисшествия26 марта 2023 6:40

В Краснодаре из-за самовольно установленной колонки многоквартирный дом остался без газа

Владелец квартиры решил поменять водонагревательную колонку без помощи специалистов
Евгения ХАЛИКОВА
Газовикам пришлось отключить газоснабжение во всем доме.

Газовикам пришлось отключить газоснабжение во всем доме.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители краснодарской пятиэтажки по улице Крымская, 59, остались на несколько дней без газоснабжения из-за самоуправства соседа. Владельцы одной из квартир решили заменить водонагревательную колонку без помощи профессиональных газовиков, но в итоге работы провели с нарушениями.

- В результате несанкционированной замены водонагревательной колонки вода попала в подземный газопровод. Газоснабжение приостановлено во всем доме. Виновник происшествия выявлен. Оценивается объем и характер восстановительных работ, - рассказали в пресс-службе АО «Краснодаргоргаз».

В итоге, обитатели 80 квартир остались без возможности разогреть и приготовить себе пищу, а также без горячей воды, так как в таких домах ее нагревают с помощью колонок. Основная часть восстановительных работ начнётся в понедельник.