В Краснодаре из-за самовольно установленной колонки многоквартирный дом остался без газа

Газовикам пришлось отключить газоснабжение во всем доме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители краснодарской пятиэтажки по улице Крымская, 59, остались на несколько дней без газоснабжения из-за самоуправства соседа. Владельцы одной из квартир решили заменить водонагревательную колонку без помощи профессиональных газовиков, но в итоге работы провели с нарушениями.

- В результате несанкционированной замены водонагревательной колонки вода попала в подземный газопровод. Газоснабжение приостановлено во всем доме. Виновник происшествия выявлен. Оценивается объем и характер восстановительных работ, - рассказали в пресс-службе АО «Краснодаргоргаз».

В итоге, обитатели 80 квартир остались без возможности разогреть и приготовить себе пищу, а также без горячей воды, так как в таких домах ее нагревают с помощью колонок. Основная часть восстановительных работ начнётся в понедельник.