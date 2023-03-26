Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 марта 2023 7:59

В Новороссийске после аварии людей заблокировало в автомобилях

Деблокировать пострадавших пришлось с помощью спецтехники
Евгения ХАЛИКОВА

В Новороссийске в лобовом столкновении серьезно пострадали два автомобиля и люди, находившееся в них. ДТП произошло 26 марта в поселке Гайдук. Из-за удара деформировался корпус одной из машин и пассажирку зажало в салоне. Чтобы вытащить пострадавшую, потребовалась спецтехника.

- Спасатели отработали ДТП в п. Гайдук, где было столкновения двух легковых автомобилей. Спасатели вытащили пострадавшую из автомобиля и передали медикам скорой медицинской помощи, - рассказал глава новороссийской Службы спасения Алексей Одеров.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства аварии. После будет принято процессуальное решение.