Неделя отказа от вредных привычек пройдет на Кубани до 2 апреля

Медики расскажут о приоритете ЗОЖ и организуют акции здоровья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани стартует Неделя отказа от вредных привычек. Она будет проходить с 27 марта по 2 апреля. Врачи проведут выездные скрининговые исследования и диспансеризацию в городах Краснодарского края. Кроме этого, медики расскажут о приоритете ЗОЖ и организуют акции здоровья.

– Вредные привычки являются, по сути, химической зависимостью. Курение, алкоголь и наркотики – настоящие убийцы здоровья. Они катализируют развитие серьезных болезней, снижают работоспособность, сокращают продолжительность и качество жизни, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Андрей Сахаров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мобильный комплекс «Диспансеризация» будет работать в Крымском районе с 28 по 30 марта. В Краснодаре 29 марта пройдет школа здоровья, а 30 марта состоится акция «Бодрое утро» в микрорайоне имени Маршала Жукова.