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НовостиОбщество26 марта 2023 8:32

В горах Сочи возможен сход лавин до 29 марта

На горнолыжных курортах объявлено штормовое предупреждение
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Спасатели попросили туристов и местных жителей соблюдать меры безопасности.

Спасатели попросили туристов и местных жителей соблюдать меры безопасности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На горнолыжных курортах Сочи объявлено штормовое предупреждение. Это связано с тем, что в горах выше 1500 метров над уровнем моря возможен сход лавин.

- На период с 18 часов 26 марта до 18 часов 29 марта в горах Сочи - лавиноопасно, - подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели попросили туристов и местных жителей соблюдать меры безопасности. Рекомендуется до 29 марта не выходить в горы в снегопад. Если вы все же решили отправиться на склоны, то следует уточнить, где именно может сойти лавина и избегать этих мест.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев.