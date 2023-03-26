Самый младший пациент – новорожденный, старшему – 90 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае выявили 223 новых случая заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Коронавирусом заразился 151 женщина и 82 мужчины. Среди пациентов 20 детей.

- Самый младший пациент – новорожденный, старшему – 90 лет, - сообщили в пресс-службе оперштаба по Краснодарском краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодаре зафиксировали 82 случая заражения COVID-19, в Армавире и Ейском районе – по 15, в Тихорецком районе – 13, в Северском – 10, в Новороссийске и Сочи – по девять, в Староминском – восемь, в Горячем Ключе и Тбилисском районе – по семь.

К слову, шесть новых пациентов в Кавказском районе, пять - в Динском. По четыре новых заболевших в Абинском, Кущевском, Павловском, Приморско-Ахтарском районах.

По трое заболевших местных жителей в Апшеронском, Белоглинском, Мостовском, Славянском, Усть-Лабинском районах заболели по трое жителей, в Геленджике. В Темрюкском и Успенском районах – по двое новыхе пациентов. По одному заболевшему жителю в Брюховецком, Гулькевичском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Новопокровском, Отрадненском, Тимашевском, Туапсинском районах.