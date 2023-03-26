Мэр Краснодара поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником

В Краснодаре прошло награждение выдающихся специалистов. Фото:Т пресс-службы администрации Краснодарского края.

В последнее воскресенье марта работники финансовой сферы региона отмечают День финансиста Краснодарского края. Глава Краснодара поздравил с профессиональным праздником всех причастных к этому роду деятельности.

- Поздравляю всех, кто работает в финансовой. Стабильная финансовая ситуация в краевой столице - ваша заслуга. Благодаря и вашей работе Краснодар – один из лидеров в стране в банковском секторе и на рынке страхования. Благодаря профессионализму, грамотности, ответственности и умению просчитывать финансовые риски, у города есть все возможности для развития. Желаю новых возможностей и успехов, - написал Евгений Наумов в своем Телеграм-канале.

Ко дню финансиста Краснодарского края 16 выдающихся специалистов получили краевые и ведомственные награды.