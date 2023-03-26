Переулок Рахманинова в Сочи отремонтируют до середины апреля

Дорожники работают на нескольких участках протяженностью более 2,8 километра.

В сочинском переулке Рахманинова ремонтирую дорогу. Дорожники работают на нескольких участках протяженностью более 2,8 километра. Работы ведутся по нацпроекту.

- Встретился на месте с жителями микрорайона, дорогу обновляем по их просьбам. Сейчас вместе с нашими горожанами контролируем процесс, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, переулок планируют отремонтировать до середины апреля.