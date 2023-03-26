Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 марта 2023 10:04

Переулок Рахманинова в Сочи отремонтируют до середины апреля

Работы ведутся по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Дорожники работают на нескольких участках протяженностью более 2,8 километра.

Дорожники работают на нескольких участках протяженностью более 2,8 километра.

В сочинском переулке Рахманинова ремонтирую дорогу. Дорожники работают на нескольких участках протяженностью более 2,8 километра. Работы ведутся по нацпроекту.

- Встретился на месте с жителями микрорайона, дорогу обновляем по их просьбам. Сейчас вместе с нашими горожанами контролируем процесс, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, переулок планируют отремонтировать до середины апреля.