На Кубани перед Керченской переправой собралась очередь из 61 грузовика

В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидает 61 машина. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу ожидает 61 машина. За минувшие сутки на паромах «Мария» и «Лаврентий» пролив пересекли 243 машины с 284 пассажирами.

- На месте работают волонтеры. Всем прибывающим водителям грузовиков с товарами первой необходимости и продуктами выдают спецпропуска, без которых не попасть на паромы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Керченская паромная переправа начала работать с 9 октября 2022 года. За это время в обе стороны были перевезены более 112,2 тыс. пассажиров, почти 89,5 тыс. единиц автотранспорта, а также 11,2 тыс. железнодорожных вагонов.

Паромная переправа будет работать, пока в крае продолжает действовать ограничения и правила проезда грузовиков. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только автомобили с приоритетными грузами.